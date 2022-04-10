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Россия может остаться без самолетов Ан-24 и Ан-26: негде ремонтировать двигатели

Россия может остаться без самолетов Ан-24 и Ан-26: негде ремонтировать двигатели

Закрытие завода в Ростове-на-Дону может оставить без авиасообщения Сибирь и Дальний Восток. Dmitry Zhigalov/Airliners.

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