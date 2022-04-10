Закрытие завода в Ростове-на-Дону может оставить без авиасообщения Сибирь и Дальний Восток. Dmitry Zhigalov/Airliners.
Популярные статьи
- Роберт Сапольски. Преподает нейронауки в Стэнфорде, изучает биологию поведения человека. Его спросили, что говорит наука о поведении человека в контексте событий в России и Украине.
- Научное издательство Microbiology Society приостановило публикацию статей из России
- Россия может остаться без самолетов Ан-24 и Ан-26: негде ремонтировать двигатели
Свежие комментарии