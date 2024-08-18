В ивановском роддоме №1 начнет работу школа подготовки к родам

Занятия будут бесплатными по предварительной записи.В роддоме №1 города Иванова с 20 августа снова начнет работать школа подготовки к родам "Здравствуй, малыш!" Как сообщает IvanovoNews, в прошлом учебном году через нее прошло более 300 будущих родителей.