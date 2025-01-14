Сергей Аксёнов: В режиме видеоконференции обсудил с Министром строительства и ЖКХ Российской Федерации Иреком Энваровичем Файзуллиным вопросы социально-экономического развития Республики Крым, в том ч

В режиме видеоконференции обсудил с Министром строительства и ЖКХ Российской Федерации Иреком Энваровичем Файзуллиным вопросы социально-экономического развития Республики Крым, в том числе подготовку к курортному сезону, развитие социальной сферы, энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилищное строительство и повышение качест.