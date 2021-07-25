Зарубежная пресса

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У Литвы закончилась колючая проволока

У Литвы закончилась колючая проволока

Чехия направила Литве помощь для борьбы с миграционным кризисом, включающую палатки, раскладные кровати, одеяла и спальники.

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Greycockroach 1
Пусть у бацьки попросят
игорь вакарь
Ещё пусть лопаты пришлют. Государственную канаву копать
Valentina Radiuk
Бесплатно только сыр в мышеловке!😀😀😀 Это называется, соседи? Пусть лопаты в руки берут и роют траншеи😀😀😀😀. Стыд и позор в 21-м Веке.
Valentina Radiuk
Не только колючая проволока закончилась, но, нехватка серого вещества давно закончилась в коре головного полушария😀😀😀
Наталья Землянская (Королёва)
Больше всего развеселило "непризнанный белорусский правитель..." ,сразу понятно что из себя представляет афффтор этой помойки.
Greycockroach 1
Да немчура она, замоскированная под русское имя.. Там кроме хайля давно ничего не взять.
Василий Башмаков
"Непризнанный белорусский правитель Александр Лукашенко " Вопрос автору . Кем не признанный, если автором, то это "УЖАСНАЯ ТРАГЕДИЯ" . Меня моя бабушка учила - прежде чем, что - то сказать, сто раз подумай, иначе можешь в дураках остаться.
Борис Осипов
Борис Виленский
Пусть купят у нас колючую проволоку, можем даже оптом 10 вагонов. Должно на всех хватить.

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