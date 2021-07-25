У Литвы закончилась колючая проволока

Зарубежная прессаПолитикаУ Литвы закончилась колючая проволокаЧехия направила Литве помощь для борьбы с миграционным кризисом, включающую палатки, раскладные кровати, одеяла и спальники.Вернуться к статье95НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGreycockroach 1Пусть у бацьки попросятигорь вакарьЕщё пусть лопаты пришлют. Государственную канаву копатьValentina RadiukБесплатно только сыр в мышеловке!😀😀😀 Это называется, соседи? Пусть лопаты в руки берут и роют траншеи😀😀😀😀. Стыд и позор в 21-м Веке.Valentina RadiukНе только колючая проволока закончилась, но, нехватка серого вещества давно закончилась в коре головного полушария😀😀😀Н(Наталья Землянская (Королёва)Больше всего развеселило "непризнанный белорусский правитель..." ,сразу понятно что из себя представляет афффтор этой помойки.Greycockroach 1Да немчура она, замоскированная под русское имя.. Там кроме хайля давно ничего не взять.Василий Башмаков"Непризнанный белорусский правитель Александр Лукашенко " Вопрос автору . Кем не признанный, если автором, то это "УЖАСНАЯ ТРАГЕДИЯ" . Меня моя бабушка учила - прежде чем, что - то сказать, сто раз подумай, иначе можешь в дураках остаться.БОБорис ОсиповБорис ВиленскийПусть купят у нас колючую проволоку, можем даже оптом 10 вагонов. Должно на всех хватить.Комментировать
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