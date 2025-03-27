СХ

Сергей Храмов

Сегодня Трамп поддерживает фашизм на Украине предоставляя разведданные для ВСУ для удара внутрь России беспилотниками и ракетами. Так что Трамп как марионетка поддерживает ВСУ и пытается обмануть Россию своими заявлениями о прекращении огня на Украине. РВСН.