Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разблокировал обмен разведывательными данными с Украиной. Соответствующее заявление сделал глава бывшей советской республики Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
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