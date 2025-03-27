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Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной

Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разблокировал обмен разведывательными данными с Украиной. Соответствующее заявление сделал глава бывшей советской республики Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Сегодня Трамп поддерживает фашизм на Украине предоставляя разведданные для ВСУ для удара внутрь России беспилотниками и ракетами. Так что Трамп как марионетка поддерживает ВСУ и пытается обмануть Россию своими заявлениями о прекращении огня на Украине. РВСН.
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