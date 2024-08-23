Как быть ответственным старшим братом? Расскажут «Кошечки-Собачки»

Когда ты единственный ребёнок в семье, ты обязательно хочешь братика или сестричку, но всегда ли новые малыши к семье делают жизнь старшего ребёнка ярче? В мультсериале«Кошечки-Собачки» герои учатся жить в семье с новыми младшими родственники, решают трудности с родителями и познают премудрости выстраивания компромиссов — всё это в эпизоде «Старший брат».