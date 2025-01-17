Новая жизнь Екатерины Васильевой после ухода в монастырь: как выглядит актриса в монашеской одежде, и как себя чувствует в другом амплуа Ольга БезродняяЕкатерина Васильева, известная российская актриса, в последнее время привлекла внимание общественности своим смелым выбором.