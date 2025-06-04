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Мода и Шоу-бизнес

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Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились: первые свадебные фото

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились: первые свадебные фото

Случилось! Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились. Об этом сама телеведущая сообщила в личном Telegram-канале, без лишних слов опубликовав первые свадебные фото с возлюбленным.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Какое счастье для россиян! Да она только в Доме-2 13 раз успешно выходила замуж.
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22 час.
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