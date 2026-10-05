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"Ведомости": пятая часть случаев рака в России приходится на рак молочной железы

"Ведомости": пятая часть случаев рака в России приходится на рак молочной железы

Каждый пятый случай онкологических заболеваний среди россиян приходится на рак молочной железы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на выступление заведующего отделением комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных органов МНИОИ имени Герцена Сергея Прокопенко на круглом столе Института пластической хирургии и косметологии.

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