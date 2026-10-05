"Ведомости": пятая часть случаев рака в России приходится на рак молочной железы

Каждый пятый случай онкологических заболеваний среди россиян приходится на рак молочной железы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на выступление заведующего отделением комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных органов МНИОИ имени Герцена Сергея Прокопенко на круглом столе Института пластической хирургии и косметологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- БПЛА уничтожил пл...
- ВП La Croix: выборы ...
- Подросток, найден...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым