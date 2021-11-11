Антонов назвал набором вредных лозунгов хартию стратегического партнёрства Украины и США

Подписанная 10 ноября хартия о стратегическом партнёрстве между США и Украиной представляет собой набор вредных лозунгов, документ нацелен на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Подписанная 10 ноября хартия о стратегическом партнёрстве между США и Украиной представляет собой набор вредных лозунгов, документ нацелен на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
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