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Антонов назвал набором вредных лозунгов хартию стратегического партнёрства Украины и США

Антонов назвал набором вредных лозунгов хартию стратегического партнёрства Украины и США

Подписанная 10 ноября хартия о стратегическом партнёрстве между США и Украиной представляет собой набор вредных лозунгов, документ нацелен на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

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