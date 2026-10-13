Центр снижения веса открылся в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко начал работу Центр снижения веса. Людям с избыточной массой тела здесь доступен весь комплекс услуг — от диагностики и медикаментозной терапии до бариатрических операций и последующего наблюдения.