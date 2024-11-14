Британский музей получил рекордное пожертвование на сумму более $1,25 млрд

Британский музей получил самое крупное пожертвование в своей истории. Фонд, который управляет наследием британского финансиста Персиваля Дэвида, передал музею его уникальную коллекцию китайского фарфора, стоимость которой оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов (свыше $1,25 млрд), сообщает 13 ноября вещательная корпорация «Би-би-си».