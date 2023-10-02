Замглавы МИД Сирии сообщил об усталости развивающихся стран от гегемонии Запада

Большая часть развивающихся стран сталкивается с усталостью от гегемонии со стороны Запада и этот посыл донесен в выступлениях делегаций во время последней Генеральной Ассамблеи ООН, считает заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.