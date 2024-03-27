Научный сотрудник Соколова: на Балканах существует риск эскалации на фоне слов Вучича

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с ИА НСН прокомментировала слова президента Сербии Александра Вучича, который заявил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).