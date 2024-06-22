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Курс доллара может упасть до 50 рублей, но это маловероятно из-за стабильного состояния российской экономики

Курс доллара может упасть до 50 рублей, но это маловероятно из-за стабильного состояния российской экономики

Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что в случае существенных изменений в экономике США курс доллара может упасть до 50 рублей.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что в случае существенных изменений в экономике США курс доллара может упасть до 50 рублей) и как он может упасть если на валютной бирже России торговли долларом нет? 🤣😂
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14 час.
Сергей П
Российская экономика построена не на валовом доходе и развитии экспорта своей продукции, а на эквиваленте иностранной валюты и билетов банка России, а всё остальное якобы стабильное в экономике, является частным капиталом и стабильно выводится за рубеж собственниками предприятий, заводов и других бизнес организаций((((
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13 час.

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