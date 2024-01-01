Поезда попали в пробку под Челябинском

Пассажирам электрички до Екатеринбурга пришлось ждать на месте свыше двух часов.1 января в 19:14 по местному времени на участке Аргаяш — Бижеляк Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам был задержан пассажирский поезд №149 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.