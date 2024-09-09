Дарья Садкова: «Хочу выполнять свою программу чисто, добавить четверной тулуп»

— Я очень рада, что это мероприятие прошло перед прокатами, прочувствовала атмосферу зала. Было очень волнительно, но нужно начинать.
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