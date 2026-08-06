Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков допустил, что «Спартак» сможет побороться за золотые медали чемпионата в текущем сезоне, но усомнился с успешности покупки форварда Мирлинда Даку у «Рубина».
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