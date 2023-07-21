Госдума приняла закон, позволяющий некоторым категориям транспорта проезжать по платным дорогам бесплатно

С 1 сентября 2023 года по платным дорогам бесплатно смогут ездить школьные автобусы. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.