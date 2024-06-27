Почему одни женщины всю жизнь популярны у мужчин, а другие никому не нужны?

Ну, вот, слаб мужик! Таких бояться не надо, надо УМЕТЬ с такой обращаться. Да, если в какой-то момент у мужика не встанет, такая может пойти налево. Но у меня жена- второй брак. Была любовницей сначала и при моем темпераменте я вполне ее удовлетворяю. А первой было всё слишком.

Кот Рыжый

Дело не в слаб! Мы-идеально подходили друг другу! Я написал что как жена, она не ахти! Будет гулять по любому! Что и было у неё в 4 браках!!! А так мы с ней 1,5 года сожительствовали!....А почему ты решил, что её боялся?! И ещё, вот ты пишешь надо =УМЕТЬ=....! Надо скромнее быть! Не только ты умеешь! Не забывай об этом!😜