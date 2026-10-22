Для долгих лет жизни именно разнообразный рацион особенно полезен при нынешнем уровне риска сердечно-сосудистых заболеваний у разных возрастов, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.