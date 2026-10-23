На крупнейшем рынке прогнозов почти в 100% оценивают вероятность скорой встречи представителей Москвы и КиеваВладимир Путин и Владимир Зеленский подтвердили, что Россия и Украина готовы возобновить трехсторонние мирные переговоры с участием США.