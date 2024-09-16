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Царьград

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Громкие скандалы шоу "Голос": Какие неприятные ситуации связаны с популярным проектом

Громкие скандалы шоу "Голос": Какие неприятные ситуации связаны с популярным проектом

Полюбившийся зрителям проект "Голос" порос громкими скандалами.Живые эмоции, слепые прослушивания и непредсказуемость сюжета сделали шоу "Голос" весьма популярным среди зрителей.

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