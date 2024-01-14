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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Banishers: Ghosts of New Eden подтвердили наличие фоторежима и представили нов...

Создатели Banishers: Ghosts of New Eden подтвердили наличие фоторежима и представили нов...

Создатели Banishers: Ghosts of New Eden подтвердили наличие фоторежима и представили новые скриншотыDon’t Nod и Focus Entertainment опубликовали несколько новых скриншотов, демонстрирующих красочные локации, которые у нас будет возможность исследовать в Banishers: Ghosts of New Eden.

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