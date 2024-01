Создатели Banishers: Ghosts of New Eden подтвердили наличие фоторежима и представили нов...

Создатели Banishers: Ghosts of New Eden подтвердили наличие фоторежима и представили новые скриншотыDon’t Nod и Focus Entertainment опубликовали несколько новых скриншотов, демонстрирующих красочные локации, которые у нас будет возможность исследовать в Banishers: Ghosts of New Eden.