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Русский блок «Вашингтона» ударил по «Каролине», Овечкин сократил отставание от Ягра до трех шайб, а бывший форвард СКА помог «Ванкуверу» обыграть «Айлендерс»

Русский блок «Вашингтона» ударил по «Каролине», Овечкин сократил отставание от Ягра до трех шайб, а бывший форвард СКА помог «Ванкуверу» обыграть «Айлендерс»

«Вашингтон» на своей домашней арене крупно со счетом 4:0 обыграл «Каролину». Причем сработал весь российский блок.

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