В зоне СВО в экипировке российских военных появится «плащ-невидимка» В подразделениях, действующих в зоне СВО, в экипировке российских военных появится «плащ-невидимка».
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В зоне СВО в экипировке российских военных появится «плащ-невидимка» В подразделениях, действующих в зоне СВО, в экипировке российских военных появится «плащ-невидимка».
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