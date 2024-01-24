Красавица из Новосибирска дошла до финала «Миссис Мира» и уехала в США

Жительница Новосибирска Алиса Голубева стала участницей конкурса «Миссис Мира» в Лас-Вегасе. Сибирячка представила Россию, но главная корона ей так и не досталась – ее присудили Джулии Каролин из Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии