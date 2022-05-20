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Байден не собирается обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Байден не собирается обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Президент США Джо Байден пока не планирует обсуждать со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заявил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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