Именитые иностранцы выстроились в очередь, чтобы переехать в Россию

Erl Schweizer

Сколько квартир получил задарма Жерар Депардье? Был СССР - единая страна. СССР развалили. Спросили разрешение у населения? Нет. Минимум 10 миллионов русских оказались за бортом. За что? Есть сегодня в России закон, согласно которому любой гражданин иностранного государства, родившийся в РСФСР, окончивший школу в РСФСР автоматически становится гражданином РФ с сохранением назначенной пенсии в иностранном государстве? Нет такого закона. Чтобы получить квартиру, русские люди отдавали полжизни, бросить все и ехать бомжевать в Россию пенсионер не может. Кинули вы в России миллионы русских. Посмотрите, какие условия созданы переселенцам-казахам в Казахстане. Жерару Депардье кучу квартир ... , охренели совсем, протрите зенки.