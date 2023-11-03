«А где ручка?» Зрители нашли новый киноляп в «Иронии судьбы»

Список ошибок в культовом новогоднем фильме пополнился. «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 кадр из фильма«Ирония судьбы, или с легким паром!» — любимый новогодний фильм нескольких поколений россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии