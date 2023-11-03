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«А где ручка?» Зрители нашли новый киноляп в «Иронии судьбы»

«А где ручка?» Зрители нашли новый киноляп в «Иронии судьбы»

Список ошибок в культовом новогоднем фильме пополнился. «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 кадр из фильма«Ирония судьбы, или с легким паром!» — любимый новогодний фильм нескольких поколений россиян.

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