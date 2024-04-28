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Токаев создал серьезную головную боль для России. Казахстан всё-таки отправил советскую авиацию в США.

Токаев создал серьезную головную боль для России. Казахстан всё-таки отправил советскую авиацию в США.

Сегодня 3,2K прочитали Помните некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что Казахстан выставил на тайный аукцион, который тут же стал явным, отслужившие свой срок советские истребители? Кому планировал Токаев отправить авиационный парк официально не сообщалось, но все прекрасно понимали, что основной бенефициар этого мероприятия Вашингтон.

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Комментарии
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Галина Друзина
Хитрый ублюдок, хочет и рыбку с&quot;есть и на сковородку сесть. А Россия всё всем прощает - ведь Россия добрая, щедрая, всем помогает, кроме своих.
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