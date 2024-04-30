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В Архангельск прибыл поезд Минобороны России «Сила в правде»

В Архангельск прибыл поезд Минобороны России «Сила в правде»

Напомним, что он будет открыт сегодня до 19 часов.Как сообщил на своей странице «ВКонтаекте» глава Архангельска Дмитрий Морев, в честь прибытия состоялось торжественное мероприятие с участием представителей руководства области и города.

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