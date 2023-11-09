Япония отмечает 100 лет со дня рождения Хатико

В пятницу в Японии будет отмечаться 100-летие со дня рождения Хатико - собаки, ставшей национальным символом верности после того, как она продолжала ждать своего хозяина на вокзале долгое время после его смерти, и чья статуя является одной из главных туристических достопримечательностей Токио, сообщает AFP.
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