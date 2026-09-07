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Газета.ру

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Финансист Давыдов: в 2027 году выгодно гасить ипотеку под 14-25% досрочно

Финансист Давыдов: в 2027 году выгодно гасить ипотеку под 14-25% досрочно

Рыночную ипотеку со ставкой от 14% до 25% в 2027 году будет выгоднее погашать досрочно, чем направлять свободные деньги на вклад.

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