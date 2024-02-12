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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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НОЖ В СПИНУ РОССИИ ОТ "СОЮЗНИКА": АРМЕНИЯ АТАКОВАЛА РУССКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

НОЖ В СПИНУ РОССИИ ОТ "СОЮЗНИКА": АРМЕНИЯ АТАКОВАЛА РУССКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

России прилетел нож в спину, притом от "союзника". Армения атаковала русских пограничников. Подконтрольные Николу Пашиняну СМИ развернули целую информационную кампанию.

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Комментарии
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Геннадий Гулян
Статья продажная на заказ , как и Марков давно работает на турок и на алиева.
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1 час.
Людмила Свириденко
Смотрим заголовок: &quot;Армения атаковала пограничников России&quot;. Чем заканчиваются нападения на войска другой страны? Либо статья - бред, либо мы должны объявить войну Армении за нападение на наши войска. Автор, ну думать же надо, что пишешь!
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45 мин.
AK
Andrey Korolkevic
Усилить базу в Гюмри по взрослому и перерезать всякие преференции Армении...хай своим коньяком упьются...разобраться с АЭС..
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17 мин.

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