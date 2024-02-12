НОЖ В СПИНУ РОССИИ ОТ "СОЮЗНИКА": АРМЕНИЯ АТАКОВАЛА РУССКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

Геннадий Гулян Статья продажная на заказ , как и Марков давно работает на турок и на алиева.

Людмила Свириденко Смотрим заголовок: "Армения атаковала пограничников России". Чем заканчиваются нападения на войска другой страны? Либо статья - бред, либо мы должны объявить войну Армении за нападение на наши войска. Автор, ну думать же надо, что пишешь!