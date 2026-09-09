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Царьград

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Марина Кудрина поделилась советами для экономии на обручальных кольцах

Марина Кудрина поделилась советами для экономии на обручальных кольцах

Эксперт Jewerly Garden Марина Кудрина рассказала русским, как выбрать обручальные кольца с ограниченным бюджетом.

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