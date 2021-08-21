Прекрасный бело-сине-красный: День Российского флага отметили в Уссурийске

Прекрасный бело-сине-красный: День Российского флага отметили в Уссурийске

Увлекательная тематическая программа "Символ моей России" прошла в сквере на улице Ленинградской. На День государственного флага собрались жители ближайших домов и гости парка.

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