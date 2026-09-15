Родственникам добровольцев Росгвардии оплатят проезд к госпиталю

Росгвардия утвердила правила компенсации расходов на проезд родственников добровольцев до госпиталя. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий документ.
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