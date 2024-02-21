В России захотели ввести наказание за нарушение контрсанкционных указов Путина

«Ведомости»: в РФ хотят ввести наказание за нарушение спецмер из указов Путина Власти России хотят ввести наказание за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента России Владимира Путина.
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