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В Челябинске почтили память легендарного советского разведчика

В Челябинске почтили память легендарного советского разведчика

7 апреля исполнилось 122 года со дня рождения Исхака Ахмерова. Наш земляк, троичанин Исхак Ахмеров, был легендарным разведчиком-нелегалом.

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