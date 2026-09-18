"Альтернативу для Германии" обогнала на выборах партия социал-демократов

HANNIBAL HANSCHKE/AP/TASS Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с премьер-министром Мекленбурга – Передней Померании Мануэлой Швезиг 17 сентября вышла в лидеры за три дня до выборов в местные парламенты (ландтаг), опередив партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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