"Альтернативу для Германии" обогнала на выборах партия социал-демократов

HANNIBAL HANSCHKE/AP/TASS Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с премьер-министром Мекленбурга – Передней Померании Мануэлой Швезиг 17 сентября вышла в лидеры за три дня до выборов в местные парламенты (ландтаг), опередив партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).