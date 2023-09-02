Об особенностях борьбы с инфляцией

А

Александр

Инфляции «цыц!» не скажешь. Ее враг - массовое производство. Вот его и душат в угоду прохвостам. А нам вешают лапшу на уши. Демонстрируют бои с тенью. А вместо реальных доходов обвешивают кредитами. За недовыплаченную зарплату берут еще и проценты. А про акцизы на топливо и говорить нечего.