Инфляция - беда общая. Но каждый борется с ней по-своему. Кто-то сокращает по максимуму свои расходы, кто-то запасается самыми ходовыми товарами впрок, пока они не успели сильно подорожать.
Об особенностях борьбы с инфляцией
Комментарии
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Юрий Ковалев
Пока в думе сидят барыги это будит процветать .
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10 час.
А
Александр
Инфляции «цыц!» не скажешь. Ее враг - массовое производство. Вот его и душат в угоду прохвостам. А нам вешают лапшу на уши. Демонстрируют бои с тенью. А вместо реальных доходов обвешивают кредитами. За недовыплаченную зарплату берут еще и проценты. А про акцизы на топливо и говорить нечего.
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6 час.
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