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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Невоенный анализ- 20 мая 2024

Невоенный анализ- 20 мая 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Игорь
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