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NCIS: 5 Gibbs Rules That Are Just Great Life Advice

NCIS: 5 Gibbs Rules That Are Just Great Life Advice

Some of Gibbs' most memorable NCIS rules work surprisingly well off the job, too. These five offer genuinely useful advice worth keeping in mind.

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