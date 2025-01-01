Грузовик въехал в толпу людей в Новом Орлеане, погибли десять человек Чрезвычайное происшествие произошло в американском городе Новый Орлеан в штате Луизина.
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Грузовик въехал в толпу людей в Новом Орлеане, погибли десять человек Чрезвычайное происшествие произошло в американском городе Новый Орлеан в штате Луизина.
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