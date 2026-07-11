За 1 млн долларов продают билеты на матч Норвегии и Англии через портал перепродаж ФИФА. Номинальная стоимость – 1285 долларов

Сборные Норвегии и Англии сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 . Игра пройдет в Майами. На официальном портале ФИФА для перепродажи билетов появилось объявление о продаже двух билетов стоимостью 1,005 миллиона долларов за одну штуку.