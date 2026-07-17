Байрамов после встречи с Лавровым посетит Украину

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, после встречи с Сергеем Лавровым 17 июля в Москве, где был подписан план консультаций до 2027 года, отправится на Украину для продолжения дипломатической миссии.
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