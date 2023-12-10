Перед судом в Краснодарском крае предстанет мужчина, обвиняемый в незаконной рубке леса

Следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего ранее судимого жителя Брюховецкого района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
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