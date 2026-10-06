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Ивановские новости

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Депутаты Госдумы от Ивановской области распределились по комитетам

Депутаты Госдумы от Ивановской области распределились по комитетам

Александр Гусаковский, ставший депутатом вместо губернатора Воскресенского, вошёл в комитет по уголовному и административному законодательству, а Виталий Дроздов, набравший почти 60% голосов, — в комитет по информационной политике.

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