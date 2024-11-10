ТАСС: площадь лесных пожаров в Запорожской области выросла в 37,5 раза из-за ВСУ

Украинские войска, используя зажигательные боеприпасы при обстрелах прифронтовых территорий Запорожской области, в этом году спровоцировали пожары на 1,5 тысячи гектаров, что в 37,5 раза больше, чем в 2023 году.
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